Gemlik'te Sahte Altın Dolandırıcıları Yakalandı
Gemlik'te sahte altın bozdurmak isteyen dolandırıcılar, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyonu ile yakalandı. Yapılan aramalarda 92 sahte gram altın, 80 bin lira, bin 400 dolar ve 20 Euro ele geçirildi.
Gemlik'e gelerek sahte altın bozdurmak isteyen dolandırıcılar, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Gemlik'te sahte altın bozdurmak için kuyumcu kuyumcu gezen dolandırıcılar, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine takıldı. Dolandırıcılara yapılan operasyonda, D.K., C.Ç., Z.O. ve G.A. suçüstü yakalandı. 2 erkek 2 kadın şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 92 adet sahte gram altın, 80 bin lira, bin 400 dolar, 20 Euro ele geçirildi.
Şahısların Bursa'nın Osmangazi, Mudanya ve Gemlik'te çeşitli gramajlarda sahte altın bozdurarak karşılığında para aldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. - BURSA