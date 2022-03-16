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Gemide şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gemide şüpheli ölüm

Samsun'da Azeri uyruklu gemici gemide ölü bulundu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da Azeri uyruklu gemici gemide ölü bulundu.

Olay, Samsun Limanı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı bandıralı yük gemisinde görev yapan Azerbaycan uyruklu Safa İbrahimov (60), odasında ölü bulundu. Azeri gemicinin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahimov'un cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan, Otopsi, Samsun, Azeri, 3. Sayfa, Haberler

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