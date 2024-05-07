Gaziantep'teki kaza soruşturmasında tanker şoförü tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, soruşturma sonucunda tanker şoförü tutuklanmıştır.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili yürütülen soruşturmada tanker şoförü Mehmet Göğüş tutuklandı.
Kaza, dün sabah İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpmıştı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada tanker şoförü Mehmet Göğüş tutuklanırken minibüs şoförü Latif Örs yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. - GAZİANTEP