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Gaziantep'te Huzur Güven Uygulaması Sonuçları Açıklandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 06-14 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, geniş çaplı bir güvenlik ve denetim ağı oluşturuldu. Operasyonlar sırasında 142 bin 746 kişi ve 55 bin 352 araç sorgulandı. Yapılan denetimler sonucunda 154 kişiye idari işlem uygulanırken, 486 iş yeri kontrol edildi. Trafik ihlalleri sebebiyle bin 210 araca toplam 1 milyon 551 bin 335 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, 191 aranan şahıs yakalanarak adalete teslim edildi ve bunlardan 4'ü tutuklandı. Yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 54 adet kaçak telefon, 43 gram Kubar Esrar, 10 gram metamfetamin ve 17 adet tabanca ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Türkiye Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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