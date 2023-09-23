Gaziantep'te bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'te, fırıncı Abdullah Şavak'ın (44) yaşamını yitirdiği, ağabeyi Eyüp Şavak'ın yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu iki gurubun birbirlerine sopalarla vurduğu görüldü.

Olay, 8 Ağustos'ta Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karıştığı kavgaya dönüştü. Kavgada, fırıncı Abdullah Şavak ve ağabeyi Eyüp Şavak, bıçakla yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık görevlileri, kardeşleri özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Şavak, doktorların müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti. Eyüp Şavak ise tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi. Olayla ilgili 2 kişi de tutuklandı.

Bu arada, bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu iki grubun uzun süre kavga ettiği ve birbirlerine sopalarla vurduğu, ayrıca Abdullah ve Eyüp Şavak'ın yere yığıldığı görüldü.