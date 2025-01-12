Gaziantep'te 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te piyasa değeri 3 milyon 100 bin TL olan çeşitli kaçak ürün ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde M.A.K. ve O.Ç. isimli şahıslara ait işyerlerinde arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri toplam 3 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı 3 bin 380 paket sigara, 134 adet akıllı telefon, 131 adet elektronik eşya, 13 adet elektronik saat, 1 adet termos ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP