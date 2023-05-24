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Gaziantep polisi modifiyeli araçlara göz açtırmıyor

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep polisi modifiyeli araçlara göz açtırmıyor Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 4 modifiyeli araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep polisi modifiyeli araçlara göz açtırmıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 4 modifiyeli araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 4 modifiyeli araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - 3. Sayfa

Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler

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