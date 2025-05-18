Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti.

HAVAİ FİŞEK ARACA İSABET ETTİ

İstanbul Sefaköy'de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişek attı. Patlatılan havai fişeklerden bazıları o sırada yoldan geçen otomobillerden birine isabet etti.

KÜLE DÖNDÜ

Araç alevler içinde kalırken, orada bulunanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.