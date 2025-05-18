Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
İstanbul Sefaköy'de Galatasaraylı taraftarların havai fişekle yaptığı şampiyonluk kutlaması sırasında yangın çıktı. Atılan havai fişeğin isabet etmesiyle alevler içinde kalan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti.
HAVAİ FİŞEK ARACA İSABET ETTİ
İstanbul Sefaköy'de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişek attı. Patlatılan havai fişeklerden bazıları o sırada yoldan geçen otomobillerden birine isabet etti.
KÜLE DÖNDÜ
Araç alevler içinde kalırken, orada bulunanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa