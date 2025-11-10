Haberler

Bahis skandalında yeni gelişme! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bahis skandalında yeni gelişme! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
Bahis skandalında yeni gelişme! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
  • Operasyonda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Başkanı Fatih Saraç da aralarında olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Soruşturma, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın 371 hakemin bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığına dair açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Toplam 19 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

EYÜPSPOR BAŞKANI DA ARALARINDA

Operasyonda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Başkanı Fatih Saraç'ın da aralarında bulunduğu, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Fatih Saraç ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bahis skandalında yeni gelişme! 19 süpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı için hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen Umut Eken de Almanya'dan yurda giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan, hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada da gözaltı kararı verilen Turgay Ciner'in yurt dışında olduğu belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Yine futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı M.Ö, bir kulübün eski sahibi T.C. ile eski başkanı M.F.S. hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen U.E. hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı alındığı, soruşturmada toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Aynadaki Yabancı beklenenden erken final kararı aldı

ATV'de büyük umutlarla başlayan dizi erken final yapıyor
CHP kurultay davasında gerekçeli karar! İstinaf detayı dikkat çekti

CHP kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı
Yaşlı kadın evinin bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı

Yaşlı kadın bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Rıdvan Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası

Galatasaray'ın yenildiğini gören Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
Düşme hattındaki takıma puan kaybeden Mourinho hakemlerin üzerine yürüdü

Yine şov peşinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.