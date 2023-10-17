Adana'da ortağı olduğu fırına tahsilata gelen uncuyu, arkadaşlarıyla birlikte aracının önünü motosiklet ile kesip silah zoruyla 139 bin TL'sini gasp ettiği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Fırına gelen uncunun 139 bin TL'sini silah zoruyla gasp ettiler: Bu anlar anbean görüntülendi

Adana'da ortağı olduğu fırına tahsilata gelen uncuyu, arkadaşlarıyla birlikte aracının önünü motosiklet ile kesip silah zoruyla 139 bin TL'sini gasp ettiği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı. Bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 11 Ekim Çarşamba günü Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali S. (24) ortağı olduğu fırında sürekli un aldıkları Mehmet A.'nın (33) tahsilat dönemlerinde yüklü miktarda parayla gezdiğini fark ediyor. Bunun üzerine Ali S. ve arkadaşları Süleyman Ş. (22), Adem Y. (20) ve Veysel A. (21), tahsilat sırasında Mehmet A.'nın para yüklü çantasını çalmayı planladı. Mehmet A., Ali S.'nin ortağı olduğu fırına tahsilata geldiği sırada gaspa uğradı.

Motosiklet ile Mehmet A.'nın aracının önünü kesen Süleyman Ş., tabanca doğrulttu. Ardından motosikletin arkasından inen Ali S., aracın arka kapısını açarak içerisinde 139 bin TL olan çantayı aldı ve şüpheliler motosiklete binerek olay yerinden kaçıp izlerini kaybettirdi.

Polis 100'e yakın kameradan 200 saatlik görüntü inceleyip şahısları buldu

Mehmet A.'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuyu devraldı. Bölgedeki iş yerlerinde bulunan yaklaşık 100 adet güvenlik kamerasından 200 saatlik incelemelerde bulunan polisler, olayı gerçekleştiren Ali S. ve Süleyman Ş.'nin izine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayı gerçekleştiren zanlıların ardından Adem Y. ve Veysel A.'nın da plan kurma aşamasında olduğu belirlenip onlar da yakalandı.

Şüphelilerin parayı eşit bir şekilde dağıttıkları ortaya çıkarken, yapılan operasyonlarda çalınan paradan kalan 125 bin TL ve olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali S., Süleyman Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Adem Y. ile Veysel A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA