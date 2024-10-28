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Filipinler'deki Trami Fırtınası'nda Can Kaybı 116'ya Yükseldi

Filipinler'deki Trami Fırtınası'nda Can Kaybı 116'ya Yükseldi
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Filipinler'in kuzeydoğusunu vuran Trami Tropik Fırtınası nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya ulaştı. 17 bölgede 6.7 milyon kişi etkilendi. Altyapıya verilen hasar ise yaklaşık 26.35 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Filipinler'de etkili olan Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi.

Filipinler'in kuzeydoğusunu geçtiğimiz hafta vuran Trami Tropik Fırtınası'nda can kaybı artıyor. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda can kaybının 116'ya yükseldiği, kayıp 39 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fırtınadan 17 bölgede 6.7 milyondan fazla kişinin etkilendiği ülkede, sel suları otoyollar ve köprüleri yıktı. Fırtınanın cuma günü itibarıyla etkisini kaybetmesine rağmen hala birçok bölgede içme suyu bulunmadığı ve elektrik sağlanamadığı öğrenildi.

Sel sularının çekilmesinin ardından evlerini terk eden Filipinlilerin bir kısmı evlerine dönmeye başlarken, evleri kullanılamaz hale gelen çok sayıda kişi ise barınma merkezlerinde kalmaya devam ediyor. NDRRMC açıklamasında, yaklaşık 1 milyon kişinin hala tahliye merkezlerinde veya yakınlarının yanında kaldığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar tarafından açıklanan verilere göre Trami'nin altyapıya verdiği tahmini hasar yaklaşık 26,35 milyon dolarken, tarımdaki maddi kayıp ise yaklaşık 43 milyon dolar oldu. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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