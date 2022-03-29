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FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı

Trabzon'da jandarma ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı.

ÇAYKARA, TRABZON (İHA) - Trabzon'da jandarma ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Çaykara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari ve saha araştırmaları sonucu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.K. (34) isimli şüpheli Çaykara ilçesindeki saklandığı evde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Ş.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Çaykara, Trabzon, 3. Sayfa, Haberler

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