FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
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FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen, HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un 26 şüpheli ile birlikte gözaltına alındığı operasyonda yeni detay çıktı. Doruk'un FETÖ/PDY'ye hizmet ettiğine ilişkin eski ortağının tanıklık yaptığı öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ve 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un FETÖ/PDY'ye hizmet ettiğine ilişkin eski ortağının tanıklık yaptığı belirlendi.

HAKMAR VE TATBAK'IN PATRONUNA FETÖ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla gözaltına alınan, HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin büyük hissedarı ve yöneticisi şüpheli Zeki Doruk'un FETÖ'ye üst düzey derecede bağlı konumda bulunduğu tespit edildi.

ESKİ ORTAĞI, TANIKLIK ETMİŞ

Doruk'un bağlılığına ilişkin hem geçmiş dönemde beyanı hem de hakkında ihbarlar olduğu, eski ortağı İ.A'nın, Doruk'un FETÖ/PDY'ye hizmet ettiğine ilişkin tanıklık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli Zeki Doruk'un, yurt dışından gelen talimatlar üzerine FETÖ'ye para yardımı yaptığı da belirlendi.

2017'nin Temmuz ayında FETÖ/PDY kapsamında ihraç edilen polis memuru C.G'nin, şüpheli Doruk'un yanında sigortasız çalıştırıldığı, asistanı olduğu ve örgüt üyelerine yardım ile dağıtım organizasyonu yaptığı anlaşıldı.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış

OPERASYONUN DETAYLARI

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G'nin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi.

HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Zeki Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı kaydedildi.

Şüpheli C.G'nin ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği bilgisine ulaşıldı. Bugün düzenlenen operasyon kapsamında HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezinde yapılan aramalarda FETÖ ile bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirilirken, HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Biri bana anlatsin fetoyle el.ele akp lilere niye ses cikarilmadi.

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Haber YorumlarıMGk:

İçeri de yatanların yarısı eski Ak partili

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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

hasan bey torpil büyük yerden beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurlarda .

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Haber YorumlarıMGk:

Fetöcü falan derken gıda sektörü hepten Murat Ülker'in eline kaldı garip bir hale gidiyoruz

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

o ortağını da hapse atın neden bugüne kadar şikayet etmedi diye tabbi ortaklık bitince şikayet etti ortağı suç ortağıdır suçu gizlemekten dolayı

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Haber YorumlarıMem Mem:

Yahu bu ülkede herkes olmuş ihbarcı ! Acaba bu bir gecim kaynağımı olmuş. SuphanAllah. Hep Akınındaki insandan darbe alıyor bugunkü insanlar.

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