Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama

Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
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Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
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FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında Hakmar ve Tatbak'ın sahibinin de bulunduğu 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ silahlı terör örgütü üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Zeki D.'nin de arasında bulunduğu 22 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ'NÜN FİNANSAL AYAĞINA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

HAKMAR'IN PATRONU DAHİL 22 KİŞİ TUTUKLANDI

HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 zanlı tutuklama, 1 şüpheli de adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Doruk'un da aralarında yer aldığı 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 2'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması, 1'inin de özel ailevi durumu olması nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucunda İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da 15 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen Cengiz Güneş'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

"ZEKİ DORUK, FETÖ MENSUPLARINA PARA TRANSFER ETTİ"

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlenmişti.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edilmişti.

HAKMAR VE TATBAK'A KAYYUM

HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı anlaşılmıştı.

Şüpheli Cengiz Güneş'in ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği belirlenmişti. Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Siyasetteki asıl fetöcüler gitmedikçe bunlar bitmez

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Haber YorumlarıMustafa Akgül:

Fetöye sempati besleyenleri tutukla, binlerce polis asker öğretmen doktor sivil katleden PKK terör örgütü üyelerini serbest bırakmak için özel kanun hazırlayın. Hangi adalet bu

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Haber Yorumlarımurat:

fetöcü tutuklayacaksan önce saraydan sonra meclise kadar gidecen

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

Fetöcüler ve chplilerle doldurdular hapishaneleri. Ama bir gün devran dönecek

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