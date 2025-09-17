Fethiye'deki Trafik Kazasında Adalet Arayışı Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki bisikletlinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada yargılama sürüyor. Adliye önünde toplanan bisikletliler, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verdi.

Kaza, 17 Nisan'da Fethiye-Muğla kara yolunun Göcek mevkisinde meydana gelmişti. A.T. yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 3 bisikletliye çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Özgür Alkan (47) hastanede hayatını kaybetmiş, diğer yaralılardan İlker Muallim (42) ise 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Rahmi Gözele (41) ise yaralı olarak kurtulmuştu.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada, tutuklu sanık A.T. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen bir vatandaş, olay sırasında bir kamyonun sağ şeritten sol şeride aniden geçtiğini, kamyonun arkasındaki aracın ise bisikletlilere çarptığını belirtti. Aynı tanık, kazadan hemen sonra olay yerine ilk ulaşan kişi olduğunu ve kamyonun kısa süre durduktan sonra uzaklaştığını ifade etti.

Sanık A.T. ise savunmasında, kazanın kamyonun ani manevrası nedeniyle meydana geldiğini ileri sürdü. Olayın "kasıtlı olmadığını, büyük bir acı yaşandığını" belirten A.T., adaletin tecelli etmesini beklediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi. Hayatını kaybedenlerin yakınları, olayın "basit bir dikkatsizlik değil, ölümcül bir ihmal ve bilinçli bir cinayet" olduğunu belirterek adalet talebini yineledi.

Duruşma öncesinde adliye önünde toplanan bisikletliler ise "Trafikte adalet istiyoruz", "Sağ şerit yasal hakkımız", "Özgür Alkan ve İlker Muallim için adalet istiyoruz" yazılı dövizlerle kayıpların ailelerine destek verdi.

"Bütün bisikletlileri savunmak için buradayız"

Dava sonrası açıklama yapan Avukat Çağlar Akdeniz, "Bütün bisikletlilerin hakkını savunmak için biz buradayız. Çünkü burada verilebilecek emsal bir karar, bundan sonra bütün bisikletlilerin yollarda daha güvenli gezmesini sağlayabilecek bir karar olacaktır. Sırf bu kazadan sonra bile Türkiye'de 5-6 ayrı yerde profesyonel bisikletçiler trafik kazası sonucu vefat ettiler. Bu da maalesef Türk toplumunda bisikletlilerin yok sayıldığının açık bir göstergesi. Bundan sonraki celse Pazartesi günü olacak. Türk yargısına güveniyoruz" dedi.

"Yolların sadece motorlu araçlara ait olduğunu sanmasın kimse"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert, "Sporcularımızı, bisiklet tutkunlarını böyle kazalarda artık kaybetmek istemiyoruz. Yolların sadece motorlu araçlara ait olduğunu sanmasın kimse. Türkiye'de bisikletlilere saygı göstermeyi, yoldaki bisikletlilere saygı göstermeyi herkesin öğrenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu. - MUĞLA