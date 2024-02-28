Fethiye'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Apaydın idaresindeki 48 ABV 670 plakalı motosikletle, 48 AKF 891 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Apaydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA