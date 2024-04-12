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Eskişehir'den Bursa'ya geldiler: Şehirlerarası hırsızlar kamerada

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Eskişehir'den Bursa'ya geldiler: Şehirlerarası hırsızlar kamerada

Hırsızlık yapmak için Eskişehir'den Bursa'ya geliyorlar

BURSA - Hırsızlık yapmak için Eskişehir'den Bursa'ya gelen 2 şüpheli kadın polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K. evine girdiğinde dağınık olduğunu ve bir miktar bıraktığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını gördü. Ev sahibinin başvurusuyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu şüphelilerin 37 suç kaydı bulunan Esra A. ve Emine D. olduğu belirlendi.

Hırsızlık yaptıktan sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaşıyorlar

Hırsızlık yapan şüphelilerin daha önceden belirledikleri yere giderek kendilerini bekleyen hafif ticari araca binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Yapılan takip sonrası şüphelilerin hırsızlıktan yaklaşık 2 gün sonra yine merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ne geldiklerini kaydedildi. Bursa'ya girdikleri gibi polis tarafından takibe alınan 2 şüpheli kadın Alemdar Mahallesi'nde yine hırsızlık için bir eve girmek üzereyken kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Sorgusu tamamlanan iki kadın hırsız adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Bursa Güvenlik Hırsızlık Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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