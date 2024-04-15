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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

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Eskişehir'de aynı tarihlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanma suçundan 7 olayda 9 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 9 şahıs serbest bırakıldı. Şüpheli şahıslardan toplamda 80,59 gr bonzai, 5,35 gr metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve 0,12 gr esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili jandarma da çalışma yaptı

Öte yandan, aynı tarihlerde aynı konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili paylaşılan bilgilere göre, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 olayda 1 şüpheliye işlem yapıldı ve şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İcra edilen devriye faaliyetlerinde ise aynı suçtan arama kaydı bulunan 2 şahıs ve 1 şüpheli yakalanırken, 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yasadışı kenevir ekimi suçundan ise 1 olayda 1 şüpheliye işlem uygulanırken, şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Toplam 2 olay ile birlikte icra edilen devriye faaliyetlerinde 4 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 1 şüpheli tutuklandı ve 3 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meydana gelen olaylarda 5 gram kubar esrar ve 2 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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