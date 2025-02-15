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Eskişehir'de Sevgililer Günü'nde Huzurevi Ziyareti

Eskişehir'de Sevgililer Günü'nde Huzurevi Ziyareti
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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın eşi Birnur Yılmaz öncülüğünde polis ekipleri huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onlara hediyeler dağıttı ve Meddah gösterisi ile keyifli anlar yaşattı.

Eskişehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın eşi Birnur Yılmaz'ın öncülüğünde polis ekipleri ile birlikte huzurevi sakinlerine ziyarette bulunuldu.

Paylaşılan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Bu çerçevede, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın eşi Birnur Yılmaz'ın öncülüğünde Maide Bolel Huzurevi ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Meddah gösterisi ile huzurevi sakinlerinin keyifli zaman geçirmeleri sağlanıp kendilerine hediyeler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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