Eskişehir'de Otomobil Belediye Otobüsüne Çarptı: 1 Yaralı
Eskişehir'de hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'de hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Semih Y. idaresindeki 06 EA 2609 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak Hasan Y. idaresindeki 26 EBB 116 plakalı belediye otobüsüne yandan çarptı. Kazada, otomobilin ön kısmında büyük maddi hasar oluştu.
Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Berkay B. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Berkay B., tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR