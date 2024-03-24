Eskişehir'de Maske Takarak Motosiklet Hırsızlığı

Eskişehir'de yüzlerini maskeyle gizleyerek park halindeki motosikleti çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın önünde park halinde bulunan 26 AHD 845 plakalı motosiklet, yüzlerini maskeyle gizleyen 3 şahsın hedefi oldu. Kilidini kırdıktan sonra ittirerek götürdükleri motosikletle olay yerinden uzaklaşan şüpheli şahıslar, güvenlik kameralarından kaçamadı.

Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR