Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde kaçak kazı yapılacağının öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, ekipmanlarıyla birlikte suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde kaçak kazı yapılacağının öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, ekipmanlarıyla birlikte suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların Tepebaşı İlçesi'nin mülki sınırları içerisinde kaçak kazı yapılacağının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında 1 adet nokta makro dedektör, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet çap, 1 adet kürek ve 1 adet levye ele geçirilirken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR