Eskişehir'de İşçi Servisi Kaza Yaptı: 12 Yaralı

Eskişehir'de viraja hızlı giren işçi servisinin kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Odunpazarı İlçesi Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güray T. idaresindeki 26 S 0255 plakalı işçi servisi, viraja hızlı girilmesinden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırımda bulunan ağaca sağ ön kısmıyla çarpan ve tekerleği kopan işçi servisi, cadde ortasında bulunan refüje çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazası sonucu olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada toplamda 12 kişi yaralanırken, Gizem Uğur D. (30), Selami S. (30), Önder E. (46), Nedim D. (47), Samet C. (31), Mehmet E. (47) Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Gökmen Y. (32), Mensur A. (43) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Sevgi Ü. (36), Çağrıcan K. (25), Ahmet Yıldırım Ç. (32) ve Murat Ü. (44) Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR