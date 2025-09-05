Eskişehir'de Gece Hırsızlığı: 4 Dükkan Ziyan Gördü

Eskişehir'de kimliği bilinmeyen bir kadın şahsın 4 dükkanın önündeki dekorasyon malzemelerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaklaşık 50 bin TL maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 03.00 sıralarında Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın şahıs, bilinmeyen sebeple çevredeki dükkanlara zarar verdi. Bir kuaför dükkanının ışıklandırmaları zorla söken kadın, diğer işletmelerin önünden ise çiçek dolu saksıları çaldı. Başlarına ilk defa böyle bir olay geldiğini anlatan esnaf, ilk belirlemelere göre 4 dükkandan hırsızlık yapıldığını ve yaklaşık 50 bin TL maddi hasar olduğunu söyledi. Esnaf, anbean güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili şikayetçi oldu.

"Böyle bir olay ilk defa başımıza geliyor"

Yaklaşık 20 yıldır bu çevrede kadın kuaförlüğü yaptığını anlayan Aşkın Köçekçi, "Gece 03.00 sıralarında kimliğini bilmediğimiz bir kadın tarafından elektrik sistemimize, tabelamıza zarar verildi. Yaklaşık 4 esnafımızın dükkanına girdiler, normal ve yapay çiçekleri çalındı. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Şahsın kimliği halen tespit edilemedi. Olay yargı aşamasında, bekliyoruz. Polis ekipleri görüntüleri aldı. Biz 4 esnaf şikayetçi olduk, hepimiz ayrı ayrı ifadelerimizi verdik. Yaklaşık 50 bin TL, belki de daha fazla maddi hasarımız var. Çaldıklarını düşünürsek, herhalde balkonunu ya da evini süsleyecek" dedi.

"Çok ilginç bir hırsızlık olayı"

Bir mağazada satış danışmanı olan Mali Çoban, "Bizim çiçek ve saksı gibi dekorasyon ürünlerimiz vardı. O artık yok, çalınmış. Bunu yapan kişinin yeni ev tuttuğunu ve dekorasyon alanında eksiklikler yaşadığını, onu tamamlamaya çalıştığını düşünüyoruz. Çünkü çok anlamsız bir hırsızlık olayı. Gerekli mercilere bildirildi" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ESKİŞEHİR