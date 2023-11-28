Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunun firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
İlçede 9 ayrı suçtan kaydı bulunan ve "nitelikli cinsel saldırı"dan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.K. yakalandı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa