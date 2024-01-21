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Eskişehir'de bin 14 şüpheli ve 698 araç sorgulandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda bin 14 şüpheli ve 698 araç sorgulandı. Çalışmalar sonucunda 29 araca çeşitli maddelerden 110 bin 343 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bin 14 şüpheli ve 698 araç sorgulanırken, 29 araca çeşitli maddelerden 110 bin 343 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünce Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde devriye ekipler, trafik ekibi ve yaya timler ile birlikte uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde bin 14 şüphelinin ve 698 aracın sorgulandığı, 2 şüphelinin bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan, 1 şüphelinin 2 adet ailenin korunmasına dair suçtan arandığı, 1 şüpheliden 8,47 gram esrar, 1 şüphelinin aracından 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 1 şarjör ele geçirildiği, 3 şüpheliye yoklama kaçağı olarak işlem yapıldığı, 6 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 9 araç sürücüsüne muayene geçerlilik süresinden, 8 araç sürücüsüne sigortasız araç kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ve 1 araç sürücüsüne dur ihtarına uymamaktan dolayı gerekli cezai işlemlerin uygulandığı öğrenildi. Çalışmalarda 1 sahte plakalı araç trafikten men edilirken, sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldığı ve 29 araca çeşitli maddelerden 110 bin 343 TL cezai işlem uygulandığı bilgisi edinildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Odunpazarı Eskişehir Güvenlik Hırsızlık Uyuşturucu Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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