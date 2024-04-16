Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 62 Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 62 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler tarihler arasında aranan şahıslarla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 47 şahıs yakalandı. Çalışmaların sonucunda toplam 62 şahsın yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title