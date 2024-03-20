Eskişehir'de 267 araca 256 bin TL para cezası yazıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 267 araca 256 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, 13 Mart ile 20 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abart egzozlu ve hatalı park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 10 araç sürücüsüne 'Abartı Egzozlu Araç Kullanmak' suçundan 64 bin 390 TL, 1 araca 'Duraklamanın Yasak Olduğu Yerlerde Duraklamak' suçundan 690 TL, 256 araca ise 'Taşıt Yolu Üzerinde Park İhlali' suçundan 191 bin 820 TL olmak üzere toplamda 256 bin 900 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR