Antalya'da SGK denetiminde rüşvet iddiası: Eski il müdürü ve iki başmüfettiş ağır cezada yargılanacak

Antalya'da denetlemeye gittikleri özel hastaneden 90 bin euro rüşvet aldıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan eski Antalya SGK İl Müdürü ile iki SGK İş Başmüfettişi hakkında dava açıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Antalya Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yapılırken, şüphelilerin denetimleri baskı unsuru haline getirerek özel hastanelerden rüşvet talep ettikleri iddia edildi.

İddianameye göre, İş Başmüfettişleri Erdoğan Ö. ile Murat Ayhan B., 2025 yılı "Sağlık Sektörüne Yönelik Programlı Teftiş" kapsamında Antalya'da görevlendirildi. İki müfettişe, kentte faaliyet gösteren üç özel hastanenin denetim ve teftiş görevi verildi.

"Hazırlıklı olun" mesajı ve zımni anlaşma iddiası

Soruşturma kapsamında, müfettişler 9 Mayıs 2025'te daha önceden tanıdıkları, aynı zamanda sağlık alanında danışmanlık şirketi bulunan eski SGK Antalya İl Müdürü Selim E. ile irtibata geçti. Müfettişlerin denetleyecekleri hastanelerin isimlerini Selim E.'ye ileterek "hazırlıklı olmalarını" istedikleri, bu aşamada taraflar arasında zımni bir anlaşma yapıldığı değerlendirmesine yer verildi.

İddianameye göre bu anlaşmayla, müfettişlerin denetim ve teftişi bilinçli şekilde zorlaştırarak "ölümü gösterecekleri", Selim E.'nin ise hastaneleri "hastalığa razı edeceği", yani kişisel menfaat karşılığında denetimleri sorunsuz şekilde sonuçlandıracağı öne sürüldü.

Görevde olmayan iki hastaneye "yanlışlıkla" denetim

İddianamede yer alan tespitlere göre, İş Başmüfettişi Erdoğan Ö., görev emirlerinde yer almayan ancak Selim E.'nin danışmanlığını yaptığı Özel Antalya Meydan Tıp Merkezi ile Özel Çallı Meydan Tıp Merkezi'ne gitti. Şüpheli müfettişin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nı arayarak bu iki hastaneye "yanlışlıkla" girdiklerini ve teftişe başladıklarını bildirdiği, ardından bu hastanelerin de resmi olarak görev kapsamına alındığı iddianamede yer aldı.

"45-50 milyon TL ceza" baskısı iddiası

İddianameye göre müfettişler, denetim yaptıkları hastanelerde resmi tutanak düzenlemeden, sözlü beyanlarla işverenleri baskı altına aldı, hastane yöneticilerine, eksikliklerin giderilmemesi halinde 45-50 milyon TL'ye varan idari para cezaları, SGK teşviklerinin iptali ve faaliyet durdurma riski bulunduğunun söylendiği iddia edildi.

"40-40-40" pazarlığı

Müfettişler adına hastane sahipleriyle pazarlık yapan Selim E., "40-40-40 olmak üzere toplamda 120 bin istiyorlar. 40 bin müfettişin biri, 40 bin müfettişin biri ve 40 bin de komisyon için" ifadelerini kullandı. Hastane sahiplerinin şikayeti üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

3 Temmuz 2025'te Selim E.'nin gittiği Çallı Meydan Tıp Merkezi'ne gizli kamera yerleştirildi. Aynı gün Selim E.'nin, hastane sahibinin odasında 90 bin euroyu poşet içerisinde teslim aldığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, işletme müdürü V.D.'nin, seri numaraları önceden alınmış parayı teslim ederken, "Şu 30 bin komisyon, şu 30 bin, her biri 30 bin Murat" dediği yer aldı.

"Şüphelinin elindeki poşetten 90 bin euro çıktı"

Paranın teslim edilmesinin ardından Selim E.'nin, aynı hastane içerisinde bulunan İş Başmüfettişi Murat Ayhan B.'yi arayarak, "Üstadım şimdi Hidayet Bey'in yanına geldim, emanetinizi aldım. Ben ofise doğru geçiyorum" dediği görüşme de iddianamede delil olarak yer aldı. Hastaneden ayrılan Selim E., aracına binmek üzereyken KOM ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin elindeki poşetten 90 bin euro çıktı.

Selim E. ile İş Başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B., gözaltına alındıktan sonra 4 Temmuz 2025'te tutuklandı.

Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi

İddianamede yer alan savunmalarda, sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri görüldü. Eski SGK Antalya İl Müdürü Selim E., alınan paranın daha önceki danışmanlık alacağına karşılık olduğunu, rüşvet amacıyla alınmadığını savundu. İş Başmüfettişi Murat Ayhan B. ise, para talebiyle ilgisinin bulunmadığını, Selim E.'nin kendi adını kullanarak menfaat temin etmiş olabileceğini öne sürdü. İş Başmüfettişi Erdoğan Ö. de, söz konusu paradan bilgisinin olmadığını, adının bilgisi dışında kullanılmış olabileceğini ifade etti.

Sanıklar, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde rüşvet almaya teşebbüs suçlamasıyla yargılanacak. - ANTALYA