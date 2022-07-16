Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesindeki ikametinden Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Adliyeye sevk edildi, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesindeki ikametinden Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Adliyeye sevk edildi, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medyada yaptığı paylaşımı üzerine gözaltına alınan Eski Erdek Belediye Başkanı Sarı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Erdek Cumhuriyet Savcılığı'na tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Sarı Balıkesir Hisarcık Erdek 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title