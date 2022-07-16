Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesindeki ikametinden Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Adliyeye sevk edildi, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesindeki ikametinden Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Adliyeye sevk edildi, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medyada yaptığı paylaşımı üzerine gözaltına alınan Eski Erdek Belediye Başkanı Sarı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Erdek Cumhuriyet Savcılığı'na tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hüseyin Sarı Balıkesir Hisarcık Erdek 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.