Eski Belediye Başkanı av fotoğrafıyla tepki çekti

Erzincan'da avladığı tavşan ve kekliklerle poz verip çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ordu'nun Perşembe ilçesi eski Belediye Başkanı Selami Çarkçı, hayvan severlerin tepkisiyle karşılaştı.

Erzincan'a son günlerde başka illerden gruplar halinde araziye uygun 4X4 araçlarla avcıların gelmesi dikkat çekerken yöre halkı zaman zaman avcı belgesi olanların yanı sıra kaçak avcılık faaliyeti yürütenlerinde çok olduğunu ileri sürdü.

Perşembe ilçesi eski Belediye Başkanı Selami Çarkçı'da Erzincan'da ki avlanmalarından sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak "Can Erzincan'da avlanıyorsan böyle olmalı herkese hayırlı avlar" notunu düştü.

Fotoğrafı görenlerin bazıları övücü yorumlarda bulunurken hayvan severler ise duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, 2023-2024 yılı av sezonu içerisinde tüm avlaklarda keklik türlerinin avlanması yasaklanırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yurt genelinde doğaya üretim istasyonun da üretilen keklikleri doğaya salmaya devam ediyor.

"Merkez Av Komisyonu listesindeki türler"

Merkez Av Komisyonu kararlarında dört gruba ayrılan kuşlarda bıldırcın, üveyik, kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik, sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu yer alıyor. Listede avlanmasına izin verilen 4 memeli türü ise yaban tavşanı, çakal, tilki ve yaban domuzu. - ERZİNCAN