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Esenyurt'ta Tehlikeli Gerginlik: İki Grup Arasındaki Tartışma Kamerada

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Esenyurt'ta sokak röportajı sırasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Bir kişinin Zafer Partisi'nin seçim çadırını eleştirmesiyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik: İki grup arasındaki tartışma kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak röportajı sırasında iki grup arasında gerginlik çıktı. Yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Cuma günü Esenyurt meydanında yaşandı. Sosyal medya için içerik üreten bir kişi, vatandaşlara mikrofon uzatarak seçim anketi yaptı.

Röportaj sırasında bir kişi Zafer Partisi'nin Esenyurt'ta kurduğu seçim çadırını eleştirerek "Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey" deyince ortalık karıştı. Röportaj nedeniyle çevrede toplanan kişiler, şahsın sözlerine tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Araya giren vatandaşlar, tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zafer Partisi Esenyurt 3.Sayfa Güncel Haberler

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