Esenyurt'ta Lüks Rezidanslara Yasadışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı

Esenyurt'ta Lüks Rezidanslara Yasadışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda, yasadışı bahis siteleri üzerinden finans işlemleri yürüten 7 şüpheli gözaltına alındı. Lüks iki rezidansa düzenlenen baskında, çeşitli dijital cihazlar ele geçirildi.

Esenyurt'ta 2 lüks rezidansa yasadışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yasadışı bahis siteleri üzerinden finans işlemlerini yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Lüks iki rezidansa yapılan baskında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve saha analizleri neticesinde Esenyurt'ta birbiriyle bağlantılı 2 rezidans içerisinde bahis sitelerinin finans işlemlerini yapıldığını tespit etti. Yapılan takip sonrasında söz konusu rezidanslara yoğun giriş çıkışların olduğu saptandı.

2 lüks rezidansta, farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan yasadışı bahis dış finans evinin olduğu tespit edilirken, adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Bahis şebekesinin üyeleri olduğu anlaşılan şüphelilerin, yasa dışı finans evlerinde panel sistemini kullanıldıkları, farklı şahıslara ait hesaplara para giriş ve çıkışları yaptıkları aktarıldı.

Polisiye soruşturmada girilen rezidanslarda yapılan aramalarda 10 bilgisayar, 8 cep telefonu ve 10 ofis telefonu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında yakalanan emniyete götürülen şüpheliler hakkında yürütülen tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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