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Esenyurt'ta İETT otobüsü karga yavrusunu ezmekten son anda kurtardı

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Esenyurt'ta yola düşen karga yavrusu İETT otobüsünün altında ezilmekten son anda kurtuldu. Karganın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yavru karga İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yola düşen karga yavrusu İETT otobüsünün altında ezilmekten son anda kurtuldu. Karganın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Haramidere'de yolun karşısına geçen bir vatandaş yer de yatan karga yavrusunu gördü. O esnada seyir halinde olan İETT otobüsünü uyararak durdurdu. Otobüs yavru kuşun ezilmesine ramak kala durabildi. Şoför araçtan inerek kuşu bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. O esnada aynı istikamette seyir halinde olan başka bir İETT otobüsü sürücü ve vatandaş da yardıma geldi. Yavru kuş uzun süren uğraşların sonunda kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Karga İETT Kurtarma Hayvanlar 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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