Esenyurt'ta dün yaşanan olayın detayları ortaya çıktı

Esenyurt'ta karı koca kavgası olarak medyaya yansıyan olayın kapkaç sonrası yaşanan kovalamaca olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'ta bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavga görüntüleri, karı koca arasında yaşanan kavgaya ait olduğu iddia edilmişti. Yaşanan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Sahur vakti meydana gelen kavganın karı koca kavgası değil, kapkaç sonrası yaşanan kovalamaca olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde sahur yapmak için bakkala ekmek almaya giden adam, kapkaççının hedefi oldu. Elindeki telefonu alıp kaçmaya hırsız, sert kayaya çarptı. Önce arabanın ön camından girip hırsız durdurmaya çalıştı daha sonra sesi duyup olay yerine gelen kadın arabanın camlarını indirdi. Olayların büyümesi üzerine hırsız, telefonu adama geri vererek kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa