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Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlemesi üzerine Menderes ve Fatih Mahallesi'nde 2 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli de yakalandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ikamet ve iş yeri adresleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün Menderes ve Fatih Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese ve eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.K.A. ve B.A. kıskıvrak yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 556 gram marihuana, 10 adet kırmızı reçeteli tablet, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek şarjörü ile 4 adet tabanca şarjörü, 11 adet av fişeği ile 4 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi ve 50 bin 150 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Şahıslardan B.A. serbest bırakılırken, H.K.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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