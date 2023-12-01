Esenler'de Motosikletli Yaya Çarptı, Şahıs Kaçtı

Esenler'de ters yönde seyir halinde olan motosikletli aniden yolun karşısına çıkan şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yaralanırken, motosikletli ise olay yerinden topallayarak kaçtı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 15: 00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ters yönde seyir halinde olan motosikletli, bir anda önüne çıkan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere savrulurken; sürücü ise önce motosikletini park etti.

Topallayarak olay yerinden kaçtı

Sürücü, ardından çevredekilerin yaralıya müdahalesi sırasında kalabalığı fırsat bilerek olay yerinden topallayarak uzaklaştı. Kaza anı ve sonrasında şüpheli şahsın topallayarak olay yerinden uzaklaştığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

"Büyük ihtimal motosikleti çalıntıydı"

Olayın görgü tanıklarından olan Ahmet Yücel, "Bir motor kazası gerçekleşti burada. Bir arkadaş buradan koşarak gelirken bu araçların arasından çıktı, o anda ters yönden gelen bir motosiklet arkadaşa çarptı. Öbür arkadaşta aracın altına girerek yaralandı. Motosikleti süren kişi de direkt topallayarak ve aracını bırakarak kaçtı olay yerinden. Büyük ihtimal motosikleti çalıntıydı. Ehliyeti de yoktu büyük ihtimalle. O sırada biz yaralıya müdahale ettik. Ambulans ve polisi aradık. Ekipler geldi o sırada zaten. Yaralının kafasında bir yarık vardı. Büyük ihtimalle dikiş atacaklar. Herhangi bir ruhsat ya da plaka yoktu. Zaten şahıs bırakıp kaçtı. Ayağı kırıldı büyük ihtimal. Bizim aracımıza da zarar geldi. Motosiklet araca da vurdu" dedi. - İSTANBUL