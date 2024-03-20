Erzurum'da tek başına yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Erzurum'da tek başına yaşayan Metin A. isimli şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Turgut Sokak'taki apartman dairesinde yalnız yaşadığı ifade edilen Metin A. (69), yakınları tarafından evde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin A.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Metin A'nın, KOAH ve kanser hastası olduğu öğrenildi. - ERZURUM