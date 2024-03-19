Erzurum'da polisin tatbikatı gerçeği aratmadı
Erzurum'un Hınıs ilçesinde çevik kuvvetin toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı. Hınıs İlçesi Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan çevik kuvvet grup amirliği, muhtemel olaylara müdahalede hareket tarzını tatbikatla gerçekleştirdi. Personel ayrıca toplumsal olaylara müdahale eğitimi aldı.
Erzurum'da polisin tatbikatı gerçeği aratmadı
ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde çevik kuvvetin toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.
Erzurum'un Hınıs İlçesi Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 12 personelden oluşan çevik kuvvet grup amirliği kuruldu. Kurulan ekibin muhteme olaylara müdahalede hareket tarzı bir tatbikatla gerçekleştirildi. Personelin tatbikattaki görüntüleri gerçeği aratmayacak sahneleri ortaya çıkardı Personele toplumsal olaylara müdahale eğitimi de verildi.