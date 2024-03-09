Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 686 Adet Sentetik Ecza ve 3 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 686 adet sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 686 adet sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan ili Üzümlü ilçesi mülki sınırları içerisinde 1 araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 686 adet sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı. - ERZİNCAN