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Erzincan'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor

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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınları ile mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Temmuz 2024 ayı içerisinde Mecidiye Ormanlık alanı ve Dumanlı Yaylası bölgesinde bulunan ormanlık alanlar kontrol edildi. Diyarbakır Coşku Gençlik ve Spor İzci kulübü üyelerine orman yangınları ile mücadele ve çevre kirliliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'da jandarma ekiplerince bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınları ile mücadele kapsamında Temmuz 2024 ayı içerisinde; Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Mecidiye Ormanlık alanı ve Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Dumanlı Yaylası bölgesinde bulunan ormanlık alan orman yangınlarına karşı kontrol edildi.

Dumanlı yaylasına kamp yapmak amacıyla gelen, Diyarbakır Coşku Gençlik ve Spor İzci kulübü üyelerine "orman yangınları ile mücadele, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, çevre kirliliğinin önlenmesi ve (HAYDİ)" uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, uygulamanın cep telefonlarına indirmeleri sağlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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