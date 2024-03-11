Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da 58 Kilo 500 Gram Skunk Ele Geçirildi

Güncelleme:

Erzincan'da yapılan ortak çalışmada, 18 milyon TL değerinde olan 58 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren şüpheliler ise yakalandı.

Erzincan'da 18 milyon TL değerinde olan 58 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan ortak çalışmada; Akyazı Polis Uygulama Noktasında durdurulan 06 plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 18 milyon TL olan toplam 58 kilo 500 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren K.G. isimli şüpheli şahsın alınan ifadesinden sonra yapılan geniş çaplı çalışma neticesinde uyuşturucu maddeleri aldığı değerlendirilen O.K. isimli şüpheli şahıs Erzurum ilinde, T.K. isimli şüpheli şahıs ise Bingöl ilinde yakalandı.

K.G., O.K.. ve T.K. isimli şüpheli şahıslara Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılarak çıkarıldıkları mahkemece T.K isimli şahıs adli kontrol almış, K.G (61), O.K (37) isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Salih Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Salih Doğan kaç yaşında, nereli? Murat Dönmez kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Murat Dönmez kaç yaşında, nereli? Zülfiye Güneş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Zülfiye Güneş kaç yaşında, nereli? Metin Türk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Metin Türk kaç yaşında, nereli? Adem Kaya kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Adem Kaya kaç yaşında, nereli? Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli? Kağan Tangör kimdir? Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Kağan Tangör kaç yaşında, nereli? Orhancan Subaşı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Orhancan Subaşı kaç yaşında, nereli? Mikail Yılmaz kimdir? Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mikail Yılmaz kaç yaşında, nereli? DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 dolar ne kadar? Mehmet Şimşek artışlarla ilgili ne söyledi? Murat Dal kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Dal kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirci kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirci kaç yaşında, nereli? Hasan Söyler kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli? İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik oranı ne oldu? 2024 İşsizlik oranları nedir? Fahrettin Eroğlu kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title