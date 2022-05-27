Silopi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi - Haberler

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Silopi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Silopi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik yürütülen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucu, Silopi ilçesi kırsalında, toprağa gömülü 20 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği ile bir Mauser keskin nişancı tüfeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

AA / Kemal Karadağ - 3. Sayfa

Jandarma, Piyade, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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