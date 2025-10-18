Haberler

Elazığspor Oyuncularını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Hakkari-Van karayolunda Elazığspor oyuncularını taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari-Van karayolunda Elazığspor oyuncularını taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sunucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Yüksekova karayolu üzerindeki Yeniköprü tünelinin girişinde meydana geldi. Hakkari istikametinden Van yönüne giden 25 LL 168 plakalı Elazığspor oyuncularını taşıyan otobüs ile 56 AAC 430 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinden ayakta tedavi edildi. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
