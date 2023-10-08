Elazığ'da yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da 3 önce meydana gelen silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Üniversite Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Güler Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından şüphelinin tespiti ve yakalanması yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada şüpheli B.D. (23) yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ