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Elazığ'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.R. idaresindeki BT 0358 CX yabancı plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen D.K. yönetimindeki 23 DB 928 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ trafik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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