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Elazığ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda Binlerce Sikke ve Heykel Ele Geçirildi

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Elazığ'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 900 sikke ve 131 adet heykel ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 900 sikke ve 131 adet heykel ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahsın ikamet ve iş yerinde arama yapıldı. Aramada, bin 750 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, bin 150 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde çeşitli resim, figür ve yazılar olan sikke, 131 adet farklı figür ve şekilde heykel ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Elazığ Roma Operasyon 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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