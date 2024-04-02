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Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk etapta 3 şüpheliyi olayda kullandıkları suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Olay Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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