Elazığ'da Otomobil İş Yerine Çarptı

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir iş yerinin duvarına çaptı. Yaralanın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, merkez Bosna Hersek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ