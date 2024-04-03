Elazığ'da Operasyonlar Sonucu 139 Kişi Yakalandı

Elazığ'da mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 139 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, mart ayında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5, 10 ile 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14, 5 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 ve 5 yıl altı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 96 şahsın yakalandığı bildirildi. Şahısların adli makamlara teslim edildiği kaydedildi. - ELAZIĞ